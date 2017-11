O jogo de domingo, diante do Málaga, foi algo complicado para Cédric Bakambu. É que, no espaço de 31 minutos, o avançado congolês viu serem-lhe anulados três (!) golos, todos por fora de jogo (no total do jogo foi apanhado em mais três ocasiões em 'offside').Ora, um dia depois, e após ter sido bastante gozado nas redes sociais, o avançado acabou por levar o tema de forma bem humorada, colocando uma montagem de uma legenda que vale por tudo: "Quando gostas dela, mas apenas como amigo".

Autor: Fábio Lima