Continuar a ler

Bakayoko vai ficar de fora na 1.ª mão dos 'quartos' devido a castigo - completou uma série de cartões amarelos -, mas acredita que o Monaco vai continuar a brilhar na Champions qualquer que seja o adversário na próxima ronda.



"Agora, esperamos chegar ainda mais longe. Não devemos envergonhar-nos diante das outras equipas qualificadas para os 'quartos'", lembrou o jovem centro-campista, antes de frisar: "Fizemos um grande esforço, não só os jogadores mas também o staff e os adeptos, que foram verdadeiramente o 12.º jogador esta noite." Bakayoko vai ficar de fora na 1.ª mão dos 'quartos' devido a castigo - completou uma série de cartões amarelos -, mas acredita que o Monaco vai continuar a brilhar na Champions qualquer que seja o adversário na próxima ronda."Agora, esperamos chegar ainda mais longe. Não devemos envergonhar-nos diante das outras equipas qualificadas para os 'quartos'", lembrou o jovem centro-campista, antes de frisar: "Fizemos um grande esforço, não só os jogadores mas também o staff e os adeptos, que foram verdadeiramente o 12.º jogador esta noite."

Autor do golo que carimbou o passaporte do Monaco rumo aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Tiémoué Bakayoko não tem dúvidas em afirmar que ao apuramento dos monegascos à custa do Manchester City é mais do que merecida."Isto é magnífico. Atendendo aos dois jogos, penso que merecemos a qualificação. Foi muito equilibrado, mas estivemos sólidos em casa e marcámos os golos que precisávamos fora de casa. Devemos este apuramento a nós próprios", sublinhou o médio francês, de 22 anos, no final da partida aos microfones do Canal+.