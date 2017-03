Continuar a ler

"Estou orgulhoso e muito feliz por ter sido chamado à seleção de França e juntar-me a Benjamin, Kylian, Thomas e Djibril", referiu Bakayoko, prometendo "trabalhar para tentar responder às expectativas do selecionador e fazer com que isto seja apenas um começo".Refira-se que o médio do Monaco é também cobiçado pela seleção da Costa do Marfim - tem dupla nacionalidade. Caso defronte o Luxemburgo no dia 25, no apuramento para o Mundial'2018, já não poderá voltar atrás na decisão. Mas se for utilizado apenas no particular com a Espanha, agendado para dia 28, Bakayoko ainda poderá optar pelos costa-marfinenses.