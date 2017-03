Continuar a ler

"Ele é poderoso, provoca impacto no jogo e marca golos decisivos", observou o selecionador francês, Didier Deschamps, que, além de Pogba, vítima de uma lesão muscular, ficou também privado do defesa Bacary Sagna, substituído por Christophe Jallet.



Com a inclusão de Bakayoko, o Mónaco - no qual alinham os internacionais portugueses João Moutinho e Bernardo Silva - passou a ter cinco jogadores nos eleitos da seleção francesa, uma vez que Deschamps tinha chamado inicialmente Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Djibril Sidibe e Kylian Mbappe. "Ele é poderoso, provoca impacto no jogo e marca golos decisivos", observou o selecionador francês, Didier Deschamps, que, além de Pogba, vítima de uma lesão muscular, ficou também privado do defesa Bacary Sagna, substituído por Christophe Jallet.Com a inclusão de Bakayoko, o Mónaco - no qual alinham os internacionais portugueses João Moutinho e Bernardo Silva - passou a ter cinco jogadores nos eleitos da seleção francesa, uma vez que Deschamps tinha chamado inicialmente Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Djibril Sidibe e Kylian Mbappe.

O médio Tiemoue Bakayoko foi esta segunda-feira chamado pela primeira vez para a seleção francesa, em substituição do lesionado Paul Pogba, elevando para cinco o número de convocados do Monaco, treinado pelo português Leonardo Jardim.Bakayoko, de 22 anos, é uma das maiores promessas do futebol gaulês e poderá estrear-se pela seleção do seu país já no sábado, frente ao Luxemburgo, em jogo da zona europeia de qualificação para o Mundial' 2018, ou, três dias mais tarde, no particular com a Espanha.

Autor: João Lopes