De acordo com o 'Mirror', Gareth Bale está a seguir um regime especial, com seis refeições por dia, para estar a 100% e jogar a 3 de junho, em Cardiff, frente à Juventus a final da Champions.





O avançado galês voltou para o departamento médico do Real Madrid no passado 23 de abril, após ter saído lesionado do clássico com o Barcelona, com uma lesão de grau 2 no sóleo da perna esquerda, e apesar de continuar em recuperação, como mostra na imagem que publicou nos últimos dias nas redes sociais, é visto como um dos trunfos que Zidane quer levar para Cardiff.











So proud of the team last night and now continuing my recovery to get back out on the pitch! #HalaMadrid Uma publicação partilhada por Gareth Bale (@garethbale11) a Mai 11, 2017 às 3:03 PDT

Gareth Bale tem tido uma temporada para esquecer. O internacional galês falhou 27 jogos do Real Madrid, devido a lesões, mas segundo a imprensa inglesa, o clube merengue acredita que poderá contar com o avançado para a final da Liga dos Campeões.