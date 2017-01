Um vídeo publicado por Gareth Bale (@garethbale11) a Jan 25, 2017 às 6:56 PST

Gareth Bale, avançado do Real Madrid, publicou um vídeo na rede social Instagram, onde partilha o progresso da sua recuperação com os seguidores.A publicação na rede social mostra o jogador, de 27 anos, a correr numa máquina anti-gravitacional, disponibilizada pelo Real Madrid.O avançado galês lesionou-se na partida frente ao Sporting, no passado dia 22 de novembro, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.Bale deverá recuperar até Março e regressar à equipa comandada por Zidane, numa fase da época decisiva.