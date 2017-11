Continuar a ler

E se já o ano passado a condição física de Gareth Bale fez correr muita tinta, esta época a situação em torno do galês tem ganho ainda maior dimensão: tendo estado já mais de 45 dias de baixa.



Agora com esta nova lesão, Bale volta a ser carta fora das opções de Zidane: o avançado, de 28 anos, é baixa confirmada para o dérbi com o Atlético Madrid, agendado para o próximo sábado, devendo ficar fora também dos jogos com o Málaga (25 de novembro) e Atl. Bilbao (2 de dezembro) para a liga espanhola, assim como as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Apoel (no próximo dia 21) e o Borussia Dortmund (6 de dezembro).



Gareth Bale volta a estar no centro das atenções merengues mas não pelas melhores razões. O internacional galês volta a lesionar-se, tal como informou na sexta-feira o Real Madrid , e já há quem faça as contas... Bale 'custa' por cada partida 1.060.377 de euros.Segundo os cálculos realizados pelo jornal espanhol 'As', entre salário e o que desembolsou pela transferência do jogador, o clube merengue já pagou 168,6 milhões de euros a Bale, que em cinco temporadas disputou 159 jogos... e teve 19 lesões.