No sentido inverso, Zinedine Zidane não poderá contar para o jogo com o Espanyol, da 23.ª jornada da Liga NOS, com o capitão Sergio Ramos, que se lesionou no quadril direito no encontro de terça-feira com os italianos do Nápoles."Gareth Bale já está apto, amanhã [no sábado] vai fazer parte da convocatória e a ideia é dar-lhe alguns minutos de jogo", disse Zidane, considerando que, salvo alguns toques, como o sofrido com Sergio Ramos, o plantel está quase todo pronto a ir a jogo. Zidane destacou a importância do regresso de Bale, que foi operado em 29 de novembro de 2016, considerando que é um jogador que, pela sua qualidade, acrescenta valor à equipa.O treinador disse que deixou Gareth Bale fora dos convocados para o jogo com o Nápoles, referente aos oitavos de final da Liga dos Campeões, para não o lançar num duelo de alta intensidade, mas referiu que o galês irá ter alguns minutos frente ao Espanyol.Além de Ramos, também o português Fábio Coentrão vai estar ausente na receção aos catalães, no sábado."O Fábio apresentou queixas ligeiras, mas deve estar de regresso dentro de dias. O problema é que depois de estar tanto tempo lesionado, quando regressa e pensa que está bem, volta a ter queixas e dores", referiu Zinedine Zida