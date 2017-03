"Ele tem passado por dificuldades com o treinador, mas é adorado pelos adeptos. Espero que seja capaz de encerrar este capítulo da melhor forma e que no final se sinta satisfeito", acrescentou o médio que encerrou a carreira no verão de 2012, referindo-se ao facto de Schweinsteiger não entrar nas contas de José Mourinho, um treinador com quem Ballack trabalhou na passagem pelo Chelsea

O antigo internacional alemão Michael Ballack criticou o compatriota Bastian Schweinsteiger pela decisão de se transferir para o, numa altura em que já tinha 31 anos e se percebia que poderia não ter capacidade para atuar ao mais alto nível em Inglaterra. Os dois médios, recorde-se, jogaram junto noe na seleção."Quando ele se transferiu já não estava no seu apogeu, devido às lesões. O que lhe está a acontecer [nos jogos] não me surpreende, pois a Premier League é uma competição distinta, com futebol mais físico", começou por sublinhar Ballack, citado pelo 'Bild'.

Autor: António Espanhol