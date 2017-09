Recorde-se que a edição de hoje do jornal francês dá conta que o que se passou na noite de domingo entre os dois avançados no decorrer do jogo com o Lyon foi apenas a ponta do que se pode tornar num enorme icebergue.

Dir-se-ia que Mario Balotelli não perde uma oportunidade para se envolver em temas polémicos e... é bem verdade. O internacional italiano, atualmente a alinhar nos franceses do Nice, também já deu a sua opinião sobre o caso que tem agitado o futebol europeu esta semana e que envolve as atitudes de Neymar e Cavani no PSG-Lyon.Nas Stories do seu Instagram, Balotelli partilhou uma fotografia da capa do 'L'Equipe' desta terça-feira com um comentário que pode ser lido como sendo de apoio a qualquer um dos lados. "@neymarjr, não devias sequer pedir para os marcar", pode ler-se na legenda.