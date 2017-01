Mario Balotelli, jogador do Nice, foi o mais recente alvo de insultos racistas por parte dos adeptos, desta feita do Bastia, no encontro de sexta-feira da liga francesa que terminou com um empate a um golo. O internacional italiano não escondeu a revolta pelo sucedido e disso mesmo deu conta no Instagram."Ontem o resultado frente ao Bastia foi certo… vamos trabalhar mais para chegarmos ao nosso objetivo. O árbitro também esteve bem, mas tenho uma pergunta para os adeptos franceses. É normal que os adeptos do Bastia tenham feito sons de macaco, acabados em "uh uh", durante todo o jogo e ninguém da 'comissão de disciplina' diga nada? Então, o racismo é legal em França? Ou é só em Bastia? O futebol é um desporto fantástico, mas adeptos como os do Bastia fazem-no horrível. Uma verdadeira vergonha", descreveu na publicação de Instagram.Este episódio racista não é o primeiro que Balotelli enfrenta, sendo que, em 2013, na altura no AC Milan, o avançado italiano ouviu insultos no terreno da AS Roma.