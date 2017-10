A carreira de Mario Balotelli prossegue no Nice depois de passagens por Inter Milão, Manchester City, Milan e Liverpool. Mas o trota-mundos italiano não quer ficar por França. E sonha em grande, a julgar por uma resposta que deu num fórum com fãs numa rede social."Gosto do Real Madrid... mas se o Barcelona me quiser lá, não vou ficar a chorar", esclareceu o avançado entre... risos, antes de fazer outra revelação bombástica sobre as negociações que o envolveram quando deixou o Manchester City em janeiro de 2013:"Falei primeiro com a Juventus mas depois decidi-me a assinar pelo Milan. Era fanático dos rossoneri e, além disso, na altura estava lá o [Adriano] Galliani [administrador delegado], com quem me dou muito bem."