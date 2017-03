Continuar a ler

A decisão final será tomada por um 'comité de emergência' constituído pelo presidente Josep Maria Bartomeu, o vice-presidente Jordi Mestre, o diretor da área de desporto profissional Albert Soler e o diretor desportivo Robert Fernández. E a intenção é anunciar o nome do futuro técnico antes de finalizar a época.



Refira-se que, dos últimos quatro técnicos que comandaram o Barça, três deles alinharam antes pelo clube como jogadores: Pep Guardiola, Tito Vilanova e Luis Enrique. A exceção foi o argentino Gerardo Martino, curiosamente aquele que teve menos sucesso deste quarteto - na sua única época em Camp Nou, em 2013/14, conquistou apenas a Supertaça espanhola.



Eusebio fiel à Real Sociedad



Quem já descartou um regresso a Barcelona, pelo menos para já, foi Eusebio Sacristán, que renovou recentemente contrato até 2019 com a Real Sociedad, depois de ter deixado comando da equipa B dos catalães em 2015 - isto depois de ter feito parte do chamado 'Dream Team' de Cruyff, vestindo a camisola blaugrana entre 1988 e 1995 - para orientar o conjunto basco.



"A minha cabeça, a minha ilusão e a minha vontade estão em ter um projeto de continuidade na Real, estar aqui muito tempo, pelo menos o que assinei no contrato, com a ideia de alcançar algo importante neste clube. Não existe mais nada e não haverá mais nada", garantiu esta quinta-feira o técnico espanhol de 52 anos. A decisão final será tomada por um 'comité de emergência' constituído pelo presidente Josep Maria Bartomeu, o vice-presidente Jordi Mestre, o diretor da área de desporto profissional Albert Soler e o diretor desportivo Robert Fernández. E a intenção é anunciar o nome do futuro técnico antes de finalizar a época.Refira-se que, dos últimos quatro técnicos que comandaram o Barça, três deles alinharam antes pelo clube como jogadores: Pep Guardiola, Tito Vilanova e Luis Enrique. A exceção foi o argentino Gerardo Martino, curiosamente aquele que teve menos sucesso deste quarteto - na sua única época em Camp Nou, em 2013/14, conquistou apenas a Supertaça espanhola.Quem já descartou um regresso a Barcelona, pelo menos para já, foi Eusebio Sacristán, que renovou recentemente contrato até 2019 com a Real Sociedad, depois de ter deixado comando da equipa B dos catalães em 2015 - isto depois de ter feito parte do chamado 'Dream Team' de Cruyff, vestindo a camisola blaugrana entre 1988 e 1995 - para orientar o conjunto basco."A minha cabeça, a minha ilusão e a minha vontade estão em ter um projeto de continuidade na Real, estar aqui muito tempo, pelo menos o que assinei no contrato, com a ideia de alcançar algo importante neste clube. Não existe mais nada e não haverá mais nada", garantiu esta quinta-feira o técnico espanhol de 52 anos.

Após o anúncio da saída de Luis Enrique no final da corrente época, os responsáveis do Barcelona começam a mexer-se com vista à sucessão. E, segundo o jornal 'Sport', a prioridade do clube vai para antigos jogadores culés, que conheçam perfeitamente a forma de jogar da equipa e sejam atualmente treinadores.Assim, numa primeira lista de candidatos, surgem Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Ronald Koeman (Everton), Eusebio Sacristán (Real Sociedad) e Juan Carlos Unzué (atual adjunto de Luis Enrique). De acordo com referida fonte, só se estas opções falharem se avançará para outra solução, aparecendo então os nomes de Jorge Sampaoli (Sevilha) e Jürgen Klopp (Liverpool).