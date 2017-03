Chegou a ser apontado como alvo prioritário, mas agora o ‘Mundo Deportivo’ avança que João Cancelo deixou de estar na genda do Barcelona. As razões prendem-se, segundo o diário catalão, com a verba exigida pelo Valencia (25 milhões de euros) e a quebra de rendimento do internacional português, que amanhã estará em Camp Nou.A aposta passou a ser em Bellerín (Arsenal) .