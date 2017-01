O futuro de Lionel Messi após 2018, ano em que termina o atual contrato com o Barcelona, continua a ser um tema muito falado em Espanha (e não só), mas no clube catalão a confiança na renovação do craque argentino mantém-se inabalável apesar das notícias que apontam para um hipotética saída do esquerdino.Robert Fernández, diretor desportivo do Barça, garantiu mesmo aos microfones da rádio RAC1 que as negociações estão a decorrer e o acordo já estará próximo. "A renovação vai bem. Melhor dizendo, as coisas avançam muito bem. Há muitos rumores e pessoas que querem minar a situação, mas estamos a trabalhar para isto há muito tempo e estamos tranquilos", afirmou o dirigente.O responsável blaugrana vai ainda mais longe, acrescentando que também a continuidade de Iniesta, Rakitic e Ter Stegen está próxima de ser assegurada. "Estou muito tranquilo quanto a Andres [Iniesta], Ivan [Rakitic], Marc [Ter Stegen] e Leo [Messi]. Estou totalmente convencido que estes quatro jogadores vão prosseguir a carreira no Barcelona", acrescentou Robert Fernández