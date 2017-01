Continuar a ler

Mas, o problema de hoje chama-se Las Palmas e tem virtualidades que Luis Enrique conhece bem. "Provavelmente, vamos defrontar uma das equipas com filosofia e identidade mais parecidas com as nossas, quanto a estruturar-se quando tem a bola e na criação de lances de perigo." Para o treinador do Barcelona, o conjunto orientado por Quique Setién tem na circulação de bola um dos principais trunfos. "É uma das equipas mais divertidas para ver como adepto, não como treinador rival, pela dificuldade que há em roubar-lhes a bola."



Paciência para Messi



O treinador do Barcelona, Luis Enrique, só vê um resultado possível para o jogo de hoje, com o Las Palmas: ganhar, somar três pontos. Porque só assim pode apoquentar o líder de La Liga, que tem uma vantagem de cinco pontos."O nosso objetivo é ir somando os três pontos para meter pressão no Real Madrid. Se jogamos antes deles ou não é algo que irá mudando e que poderá pesar consoante os resultados", sublinhou o técnico do Barça na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os insulares. Caso vençam, os catalães ficarão a dois pontos dos blancos, que só jogam amanhã e ainda têm um jogo em atraso da 16ª jornada, frente ao Valencia.

