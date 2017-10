Com o futuro da Catalunha e do Barcelona ainda em dúvida, já são várias as hipóteses levantadas para o futuro imediato do conjunto culé. França, Inglaterra e agora... Rússia. Mas calma, tudo não passa de uma brincadeira (pelo menos é o que parece!).Tudo começou no Twitter, quando o modesto FC Enisey decidiu lançar um 'tweet' no qual convida os catalães a juntarem-se àquela que consideram ser "a melhor liga de futebol do Mundo". Na publicação, o Enisey até coloca um esboço daquele que seria o figurino da prova e elenca várias razões para dar força à possibilidade de o Barça se mudar para o leste europeu.A brincadeira até chegou ao conhecimento do próprio campeonato, que no Twitter também seguiu a mesma onda, partilhando uma fotomontagem de Leo Messi e colocando como legenda "Ele não se importa". Será possível?

Autor: Fábio Lima