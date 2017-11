Continuar a ler

"Estava em negociações muito avançadas com o Barcelona mas as pessoas do clube não estavam convencidas que eu iria mudar se me contratassem", prosseguiu o internacional costa-marfinense, lamentando o que lhe sucedeu em França, sem revelar grande sentimento de culpa:



"Sair [do PSG] foi a decisão certa. Depois de algum tempo já não me sentia confortável com a comunicação social. Aquilo para mim nunca iria ter um fim. Sentia-me como se estivesse numa prisão, sempre com uma câmara [de televisão] em cima de mim. Se ficasse em França nunca iria conseguir apagar aquela imagem."



O Barcelona reagiu de forma demolidora à revelação que Serge Aurier fez em entrevista ao Canal Plus no domingo, negando de forma peremptória ter equacionado contratar o costa-marfinense ao Paris Saint-Germain (PSG) no verão passado. A escolha dos blaugrana para reforçar a lateral-direita foi Nélson Semedo (Benfica)."Acho que a minha reputação provocou receio a quatro ou cinco grandes clubes e fez com que se afastassem", começou por dizer Aurier, pensando certamente em situações como aquela que acabou em sentença de dois meses de pena de prisão por ter dado uma cotovelada num polícia, em maio de 2016 - ou as referências homofóbicas feitas em relação ao treinador Laurent Blanc... -, o que colocou em risco a transferência para o Tottenham, consumada a 31 de agosto, último dia de abertura do mercado.