Contudo, há algo que não bate certo, pois nos outros encontros, como o Juventus-Sporting, o Benfica-Man. United, o RB Leipzig-FC Porto ou o Real Madrid-Tottenham o minuto de silêncio foi respeitado sem qualquer problema...

Na Luz, o minuto de silêncio foi cumprido com rigor

Estádio da Juventus escureceu e vestiu-se com as cores portuguesas

De Madrid a Leipzig, ninguém esqueceu vítimas dos incêndios

Numa jornada de Liga dos Campeões que se disputava poucos dias depois dos trágicos incêndios que assolaram a zona norte e centro de Portugal e também a Galiza, todos os clubes portugueses e espanhóis reservaram minutos de silêncio antes dos duelos da Liga dos Campeões em memória das vítimas. Todos... menos o Barcelona (diante do Olympiacos).A situação foi alvo de muitas críticas nas redes sociais, com alguns espanhóis a considerarem que o clube catalão estará mais preocupado com as questões da possível independência da Catalunha do que com as vítimas dos incêndios. Contudo, segundo Josep Maria Bartomeu, o problema foi com a UEFA. "É muito difícil chegar a acordo com eles para se fazer um minuto de silêncio", disse o líder do clube, à beIN SPORTS, citado pela Antena 3.

Autor: Fábio Lima