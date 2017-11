Desgraciadamente el @FCBarcelona_es tiene experiencia en una situación similar y no sólo ha mostrado su apoyo al @SevillaFC y a Berizzo, sino que ha puesto a disposición de ambos a todo su equipo médico. — Javier Santos (@_JavierSantos_) 22 de novembro de 2017

Foi diagnosticado um cancro da próstata a Eduardo Berizzo, treinador do Sevilha, e será o próprio a decidir o plano de tratamento da doença, anunciou o clube andaluz em comunicado. Nas últimas horas não têm faltado mensagens de apoio ao argentino e houve até quem oferecesse os seus conhecimentos médicos.De acordo com o jornalista Javier Santos, do 'El Correo de Andalucía', o Barcelona disponibilizou a sua equipa médica para Eduardo Berizzo. Esta informação foi também já confirmada pelo 'Mundo de Deportivo'.Oficialmente , o Barcelona não confimou esta informação mas deixou nas redes sociais uma mensagem de solidariedade.O Sevilha revelou que foi detetado recentemente "um adenocarcinoma da próstata" no técnico de 48 anos, sendo que "os exames futuros permitirão decidir quais os passos a seguir em relação ao tratamento"."O Sevilha quer mostrar o máximo apoio ao seu treinador neste momento e deseja uma rápida recuperação", acrescenta o comunicado. As notícias sobre a doença de Berizzo, confirmada oficialmente hoje, começaram por surgir nas redes sociais na noite de terça-feira, depois do empate caseiro frente ao Liverpool (3-3) , para a quinta jornada do grupo E da Liga dos Campeões.O treinador argentino teria alegadamente revelado a doença aos jogadores durante o intervalo da partida, numa altura em que o Sevilha perdia por 3-0. Na conferência de imprensa posterior ao jogo, o treinador argentino optou por não comentar a situação, focando a análise na recuperação conseguida pela sua equipa na segunda parte do encontro. Eduardo Berizzo assumiu esta temporada o comando técnico do Sevilha, depois de três épocas no Celta de Vigo, tendo orientado também os chilenos do O'Higgins, onde conquistou um torneio de Abertura (2013), e os argentinos dos Estudiantes.