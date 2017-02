Continuar a ler

"Para mim, a temperatura, o ambiente, as pessoas e sobretudo o terreno desta ilha serão algo único para o desenvolvimento do futebol na China", afirmou o líder do clube espanhol.A academia começa a operar no final deste ano e conta com sete campos de futebol. O espaço servirá ainda para a seleção nacional da China e os principais clubes do país treinarem.A China, que figura em 86.º lugar no ranking da FIFA, prevê construir 50.000 academias de futebol, até 2025, parte de um ambicioso plano de Pequim, que quer colocar o país ao nível das melhores seleções do planeta."O Barcelona FC trabalha muito bem os jovens, com profissionais de alto nível, que vêm para cá", afirmou o internacional brasileiro Ronaldinho."Acredito que vão ajudar muito e que o futebol na China vai aprender bastante", acrescentou.A academia na China vai ser a maior entre as mais de vinte academias que o Barcelona tem em todo o mundo. Será também a única gerida diretamente por funcionários do clube.O espaço será, contudo, mais pequeno do que a academia do campeão chinês Guangzhou Evergrande, a maior do mundo, aberta em parceria com o Real Madrid e que tem mais de 2.000 alunos.Em 2014, o antigo capitão da seleção portuguesa Luís Figo lançou uma academia da modalidade na China, que chegou a estar implantada em 16 cidades na China, mas que está hoje apenas em dez, após o principal investidor ter desistido do projeto.Em 2015, o presidente do Sporting , Bruno de Carvalho, anunciou em Pequim a construção de 20 academias na China, até 2018. Benfica conta já com uma academia de futebol em Hangzhou, a capital da próspera província de Zhejiang, na costa leste da China.Mais de uma centena de treinadores e profissionais do futebol portugueses trabalham já no país, distribuídos por academias e clubes.O mais conhecido é André Villas-Boas, antigo técnico do FC Porto , que orienta o Shanghai SIPG, um dos candidatos a vencer a superliga chinesa.