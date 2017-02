Messi voltou a ser decisivo para o Barcelona somar mais três pontos. O argentino foi o autor dos dois golos do triunfo frente ao Leganés, por 2-1. Uma vitória, diga-se, bastante complicada, que só foi alcançada já no minuto 90, quando o jogador da equipa catalã bateu de forma superior o penálti que fixou o resultado.Até foi o Barcelona que inaugurou o marcador - Messi marcou logo aos 4' - mas a equipa visitante reagiu e num golo polémico, repôs a igualdade por Unai López, aos 71'. Contudo, na sequência de uma falta sobre Neymar na área visitante, lá apareceu outra vez Messi a garantir o triunfo que coloca o Barcelona em segundo lugar da tabela classificativa a um ponto do líder Real Madrid, que tem menos dois jogos.Consulte a direto do jogo e a classificação da liga espanhola.