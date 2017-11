Continuar a ler

No comunicado dos Barcelona Legends, é dada, igualmente, como "quase confirmada" a presença de Ronaldinho Gaúcho, antigo internacional brasileiro, duas vezes "Bola de Ouro" pela FIFA, em 2004 e 2005.



Do lado dos "Mambas Legends", equipa moçambicana, vão alinhar jogadores como Chiquinho Conde, ex-Sporting, Armando Sá, ex-Benfica, Dário Monteiro, ex-Académica de Coimbra, Mário Artur, ex-União de Leiria, e Jojó, que jogou pelo Boavista e Belenenses.



No âmbito da preparação do jogo, Simão Sabrosa e Rivaldo estiveram recentemente em Maputo, tendo o ex-internacional português sido recebido pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, a quem ofereceu uma camisola do Barcelona, com o nome do Presidente da República estampado nas costas com o número 10.



Os ex-futebolistas Simão Sabrosa e Deco integram os Barcelona Legends, um grupo de antigas estrelas do clube espanhol, que defrontam em 11 de novembro ex-jogadores da seleção moçambicana, no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo.Na equipa de antigos jogadores do Barça já confirmaram a presença no jogo Simão Sabrosa e Deco, mas também Rivaldo, Patrick Kluivert, Mendieta, Edgar Davids, Miguel Angel Nadal, Phillip Cocu, Gudjohnsen, Zambrotta, entre outros.

Autor: Lusa