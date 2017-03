O Barcelona pediu a Ernesto Valverde para não ter pressa em renovar contrato com o Athletic Bilbao, segundo avançou esta quinta-feira o jornal 'Mundo Deportivo'.O técnico, de 53 anos, termina contrato no final desta temporada com os bascos e é um dos preferidos dos catalães para suceder a Luis Enrique, que na quarta-feira anunciou a saída de Camp Nou no término desta época.A mesma fonte adianta que o presidente do Athletic está a pressionar Valverde para que este assine o prolongamento do atual vínculo, de maneira a poder blindá-lo contra uma eventual proposta do Barcelona. Por seu lado, o treinador está em dúvida sobre o seu futuro. Se por um lado tem a família a pedir que continue em Bilbau, por outro tem um plantel de estrelas à sua espera em Barcelona, um destino que já esteve por mais do que uma vez na sua rota, embora nunca se tenha acabado por confirmar.

Autor: Luís Miroto Simões