A venda do naming de estádios e instalações desportivas é uma tendência cada vez mais generalizada na Europa como forma de garantir receitas extra por parte dos clubes e nem os gigantes escapam a essa necessidade. Em Inglaterra, por exemplo, Arsenal e Man. City já o fizeram, assim como o Bayern Munique, e a essa lista pode juntar-se o Barcelona, que estará em negociações avançadas para fechar o acordo que mudará para sempre a identidade do seu estádio.Ao que tudo indica, segundo adianta o 'Sport', a ideia do Barcelona passa por fechar o acordo o quanto antes, preferencialmente ainda antes do arranque das obras de renovação do estádio dos culé, marcadas para o verão de 2019. De resto, escreve o mesmo diário, a vontade do clube é efetivar essa mudança de nome já para a próxima temporada.Em relação a valores, o mesmo jornal refere que as propostas acabaram por ser superiores ao esperado, pelo que o clube catalão poderá encaixar mais do que os 200 milhões de euros que inicialmente tinha previstos receber. Caso se confirme este valor, Camp Nou passará a ser o estádio mais rentável do Mundo a nível dos 'naming rights', superando os 20 milhões de dólares (16,8 milhões de euros) que a Metlife paga anualmente para dar nome ao reduto dos New York Giants e New York Jets.

Autor: Fábio Lima