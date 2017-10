O diário 'As' acrescenta que as negociações com a empresa estão já numa fase muito avançada.

O Barcelona pode encaixar 400 milhões de euros com o naming do seu estádio, segundo avançou esta quarta-feira a Catalunya Ràdio.Em cima da mesa estará um acordo com a multinacional espanhola Grifols, da área farmacêutica e hospitalar, válido por 30 anos. Fazendo as contas, os catalães receberiam mais de 13 milhões de euros por temporada.

Autor: Luís Miroto Simões