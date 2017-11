A lesão sofrida por André Gomes no jogo com o Olympiacos (0-0) implica um período de recuperação "de três a quatro semanas", informou o clube da Catalunha.Os exames realizados esta quarta-feira detectaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. André Gomes, entrou ao minuto 75 para o lugar de Denis Suaréz.