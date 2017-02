A derrota com o Paris Saint-Germain , por 4-0, em nada alturou os planos do Barcelona para chegar a um entendimento com Messi, tendo em vista a renovação do contrato entre as duas partes. O 'Sport' cita esta quinta-feira fontes do clube catalão para garantir que a goleada sofrida na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões não fez com que as negociações tenham acelerado, mantendo-se tudo como estava. Esse rumor havia crescido nas últimas horas.O Paris Saint-Germain goleou terça-feira o Barcelona por 4-0. Ángel Di María marcou dois golos, aos 18 e 55 minutos. Julian Draxler, aos 40', e Edinson Cavani, aos 72', apontaram os outros tentos do encontro.

Autor: Sandra Lucas Simões