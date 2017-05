Luis Enrique anunciou a saída do Barcelona no início de março. Valverde é um dos nomes que têm sido apontados como um dos mais fortes candidatos a ocupar o lugar.

Independentemente da conquista da liga espanhola ou não, o Barcelona vai despedir-se domingo de Luis Enrique - jogo com o Eibar no Camp Nou (19 horas) - com uma tarja gigante semelhante à que foi mostrada por altura dos 500 golos de Messi com a camisola blaugrana.De acordo com o 'Sport', o clube da Catalunha já tem tudo preparado agradecer ao técnico, que desde que assumiu o cargo na época 2014/15 conquistou oito troféus.

Autor: Sandra Lucas Simões