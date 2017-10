Continuar a ler

O Espanyol adiou vários atos oficiais e anunciou que a sua cidade desportiva estará fechada ao público, mas deu aos funcionários do clube liberdade para aderirem à greve, convocada na sequência da ação do Estado espanhol contra o referendo de domingo, marcado por cargas policiais, que provocaram centenas de feridos.



Também no domingo, o Barcelona disputou à porta fechada o jogo com o Las Palmas, depois de a Liga de clubes ter rejeitado o pedido de adiamento do jogo, da sétima jornada do campeonato espanhol, que o clube catalão venceu por 3-0. O Espanyol adiou vários atos oficiais e anunciou que a sua cidade desportiva estará fechada ao público, mas deu aos funcionários do clube liberdade para aderirem à greve, convocada na sequência da ação do Estado espanhol contra o referendo de domingo, marcado por cargas policiais, que provocaram centenas de feridos.Também no domingo, o Barcelona disputou à porta fechada o jogo com o Las Palmas, depois de a Liga de clubes ter rejeitado o pedido de adiamento do jogo, da sétima jornada do campeonato espanhol, que o clube catalão venceu por 3-0.

Nunca um 'bis' de Messi recebeu tão poucos aplausos...

Barcelona e Espanyol anunciaram esta segunda-feira que se associarão à greve geral na Catalunha, convocada pelo movimento sindical Taula per a la Democràcia, como forma de protesto contra a intervenção do Estado espanhol para impedir o referendo independentista."Nenhuma das equipas profissionais ou dos escalões de formação se treinará amanhã [terça-feira] na cidade desportiva", anunciou o Barcelona, líder do campeonato na sua conta oficial no Twitter, precisando que "o clube estará encerrado".

Autor: Lusa