O antigo treinador, que já cumpriu três sentenças de prisão por crimes sexuais a menores, é uma das mais de 80 pessoas identificadas pela polícia britânica por implicação no escândalo de pedofilia que foi tornado público em novembro de 2016 e está a abalar o futebol inglês.Ao todo, foram sete as esquadras de polícia inglesas que estão a investigar as acusações contra Bennell, um escândalo que o presidente da federação inglesa de futebol (FA), Greg Clarke, já qualificou como "a maior crise" de que há memória no futebol inglês.As autoridades policiais acreditam que existem vários clubes profissionais e amadores envolvidos no escândalo, que o presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), Greg Clarke, qualificou de "a maior crise" de que há memória no futebol daquele país.De acordo com a polícia britânica, 98% das vítimas são do sexo masculino e tinham entre sete e 20 anos na altura em que foram cometidos os crimes, tendo alguns construído uma carreira no topo do futebol inglês e chegado, inclusive, a representar a respetiva seleção nacional.