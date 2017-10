Josep Maria Bartomeu compareceu este sábado perante os sócios do Barcelona para falar sobre a atualidade do clube e não fugiu ao tema fraturante do dia: a independência da Catalunha."Ninguém pode duvidar do compromisso do Barça com a sociedade catalã. Não podemos confundir a responsabilidade de ser o presidente do clube com as críticas que alguns fazem. Tem que haver diálogo e respeito. O Camp Nou sempre será uma área de liberdade de expressão. Não permitiremos que ninguém tome posse do nosso escudo e bandeira, não nos permitiremos ser usados. É por isso que vamos continuar a jogar na La Liga. Queremos continuar o nosso relacionamento com a liga de futebol profissional. Continuaremos a competir para ganhar todas as competições", afirmou o dirigente.