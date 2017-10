Camp Nou: milhares à porta e bancadas vazias

Josep Maria Bartomeu comentou, pela primeira vez, a decisão de realizar o Barcelona-Las Palmas à porta fechada devido os incidentes ocorridos na Catalunha, durante o referendo. O presidente dos catalães explicou os motivos e levantou um pouco o véu sobre o que poderá vir a acontecer ao clube caso a região venha efetivamente a ser independente."Em caso de independência, clube e sócios devem decidir em que liga atuar", vincou o líder máximo dos blaugrana, tocando num assunto sensível e que já motivou, anteriormente, uma posição do presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas: "Se a Catalunha for independente o Barcelona não poderá jogar na Liga espanhola."Por toda a envolvente, Bartomeu admitiu que viveu um dia complicado: "Compreendo perfeitamente que muitos sócios e adeptos preferissem a opção de adiar o jogo. É por isso que vos digo que esta foi uma das decisões mais difíceis que já tomei como presidente do Barcelona. Contemplámos, seriamente, a hipótese de não disputar o encontro mas não conseguimos convencer a Liga."