Josep Maria Bartomeu tranquilizou este sábado os adeptos do Barcelona, dizendo que está ele mesmo a conduzir as negociações para a renovação de Lionel Messi pelos catalães."Não há nervos, quero tranquilizar toda a gente. Conduzo pessoalmente as negociações com o Leo e com a sua família. Tudo leva o seu tempo. Queremos que Messi continue, mas não vou entrar em detalhes. Estamos a conversar com os representantes do jogador. É o melhor do Mundo, quer continuar aqui e nós também. Tudo se vai fazer com discrição e tranquilidade. Obviamente é uma renovação imprescindível para o clube", frisou o presidente do Barcelona.O dirigente disse mesmo ser uma questão de senso comum: "Quanto mais rápido acontecer, melhor. Contamos com o Messi para o futuro. É uma figura inquestionável. O senso comum diz-nos que devemos renovar".

Autor: Luís Miroto Simões