A propósito da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, registada por 222 milhões de euros, Bartomeu sublinhou ainda que "o Barcelona não quer entrar no jogo do mercado inflacionista", revelando que o clube está a trabalhar com a ECA [ associação europeia de clubes] e com a FIFA no sentido de "estabelecer um limite nas transferências".



Os blaugrana, recorde-se, pagaram 105 milhões de euros de forma direta ao Borussia Dortmund por Ousmane Dembélé, o eleito para suceder a Neymar, com a transferência poderá atingir um máximo de 148 milhões de euros. "Quando um jogador quer sair tem de ser honesto, com foram Alexis [Sánchez, Arsenal], Pedro [Rodríguez, Chelsea] ou Cesc [Fàbregas, Chelsea]. Não colocamos entraves a jogadores que não se sintam confortáveis no clube e queiram sair."

A saída de Neymar do Barcelona continua a ser um processo por 'digerir' no Barcelona apesar do bom arranque de temporada da equipa agora orientada por Ernesto Valverde. Ainda na mira de adeptos e sócios, Josep Maria Bartomeu voltou a ser questionado sobre o tema e reafirmou o que já dissera sobre o comportamento do avançado brasileiro e dos seus representantes, sobretudo o pai."Acreditámos demasiado [neles]", começou por dizer o presidente do Barcelona em entrevista no programa 'El Rondo', do canal de televisão La 2, para depois ir mais além ao estabelecer uma comparação entre Neymar e outros futebolistas que optaram por deixar o clube blaugrana no passado recente: