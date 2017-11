Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, admitiu que o clube pode recorrer ao mercado de inverno para atacar com mais força a Liga dos Campeões."Estamos muito satisfeitos com o plantel, mas se houver alternativas no mercado de inverno para melhorar, o Barça deve tentá-lo sempre. Para ganhar a Champions talvez falte um retoque", confessou aos jornalistas, na gala das estrelas do futebol catalão.Sobre o facto de o Barcelona ter agora 10 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, o dirigente recusou entrar em euforias e preferiu elogiar o trabalho da equipa técnica: "Falta muito campeonato e agora temos um jogo importante para a Liga dos Campeões. A temporada está a correr bem. Estamos no caminho certo, com um grande trabalho de Valverde e dos jogadores. É um treinador que nos apaixonou a todos. Somos sempre otimistas, mas ainda estamos em novembro".

Autor: Luís Miroto Simões