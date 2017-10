Continuar a ler

"Costumava vê-lo no Everton e ele era o lateral-esquerdo mais estático de que tenho memória. Não é um treinador - nem se parece com um treinador. Vi-o a bambolear-se até chegar ao banco [de suplentes]... como é que queres que os jogadores trabalhem fisicamente quando tu estás em tão má forma?", começou por apontar Barton na avaliação que fez."[Unsworth] Não passa de um professor de educação física sobrestimado que não deveria estar no comando de uma equipa. Olhem para ele junto à linha... mais parece um 'steward'", acrescentou de forma dura, o que poderia levar o visado a contra-argumentar em defesa da honra. Mas não foi isso que sucedeu."O que Barton diz não é um problema para mim - não me importa absolutamente nada. A equipa não esteve a um nível aceitável na primeira parte, mas reagimos e dominámos sem que com isso tivessemos consgeuido o resultado que o nosso desempenho justificava", disse Unsworth depois do 0-2 diante do lecester, que atirou os toffees para a zona de despromoção na classificação da Premier League.Unsworth pode não se importar nada com o que Barton diz, mas a comunicação social britânica dá conta de movimentações por parte da administração do Everton que podem ser interpretados como soinais de falta de confiança no trabalho do técnico. As últimas notícias apontam para o acelerar do processo de contratação de um treinador.