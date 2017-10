Continuar a ler

"Ele também disse que é o homem certo para treinar o Liverpool, que não há nenhum melhor no Mundo inteiro para desempenhar o cargo. Bom, se esta manhã forem perguntar isso aos adeptos do Liverpool vamos ficar com muitas dúvidas", acrescentou para depois arrasar o técnico alemão:"Temos de encarar tudo o que o Jürgen Klopp diz como sendo conversa de m****! Eu fui um dos primeiros a dizer que ele não convencia ninguém. Os erros que eles andam a cometer na defesa, a atitude a defender, tudo me leva a perguntar, mas o que é que estes tipos andam a fazer durante a semana?""Têm uma linha da frente muito boa. O Salah foi uma grande contratação e conseguiram manter o Coutinho, mas as decisões que a defesa anda a tomar são criminosas", encerrou Barton na análise ao Liverpool que ocupa o 9.º lugar da Premeier League, já a 12 pontos do líder Manchester City.