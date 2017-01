Por esta altura da época, Cristiano Ronaldo apresenta a média de golos por jogo mais baixa (0,79) desde que chegou ao Real Madrid em 2009/10. O capitão da Seleção Nacional, de 31 anos, leva ‘apenas’ 19 remates certeiros em 24 partidas disputadas, em todas as provas, demonstrando que a mira anda mais desafinada do que aquela a que habituou os adeptos. Para se encontrar registo inferior a um golo por partida do português no Real é preciso recuar até à primeira época em Espanha [ver infografia ao lado].

Hoje, na receção à Real Sociedad, Ronaldo tem uma boa oportunidade para melhorar os seus números, já que se trata de um adversário de boa memória. Nos últimos quatro desafios contra o conjunto basco – que leva sete derrotas consecutivas no Santiago Bernabéu –, CR7 faturou por... nove vezes: três bis e um hat trick.

Se, no total, Cristiano já fez 11 golos em casa frente à Real Sociedad, já neste campeonato, o melhor artilheiro da história do Real Madrid contabiliza 12 golos – quatro de penálti – em 14 encontros disputados, estando a três do arquirrival argentino Lionel Messi.

BBC em crise

Mas não é apenas o internacional português que apresenta números mais modestos na atual temporada. Os seus companheiros do famoso trio BBC estão também longe de encantar. O francês Benzema leva 12 golos, enquanto Bale (lesionado desde o fim de novembro) soma apenas sete. Comparando com o mesmo período da última época, a diferença é enorme: o BBC leva por esta altura menos... 23 golos. Curiosamente, o trio soma apenas menos sete minutos de utilização, ainda que esteja privado de Bale há 13 jogos.

Autor: Diogo Jesus