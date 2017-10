Continuar a ler

O Basileia goleou o Benfica por



O Basileia volta a encontrar o Benfica na sexta e última jornada da fase de grupos da Champions, a 5 de dezembro, no Estádio da Luz. O Basileia goleou o Benfica por 5-0 na quarta-feira, com o clube da Luz a sofrer a segunda pior derrota de sempre na Europa, atrás do 7-0 com o Celta de Vigo, e igualando a pior na principal competição, com o Borussia Dortmund, em 1962/63.O Basileia volta a encontrar o Benfica na sexta e última jornada da fase de grupos da Champions, a 5 de dezembro, no Estádio da Luz.

O Basileia, adversário do Benfica no grupo A da Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira o regresso do avançado e internacional sub-21 Albian Ajeti, jogador que estava no St.Gallen."Bom regresso Albian. O Basileia tem o prazer de anunciar o regresso do antigo jogador e internacional suíço de sub-21 Albian Ajeti. Assina um contrato de cinco anos, até junho de 2020", escreveu o clube na sua conta na rede Twitter.

Autor: Lusa