Así eran nuestros dias, yo contando las noticias @leomessi @luissuarez9 me alegro verlos hermanos Uma publicação partilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) a Out 29, 2017 às 7:19 PDT

Neymar aproveitou as folgas para visitar os amigos que ficaram no Barcelona, com o clube catalão a divulgar mesmo uma imagem desse reencontro. A históra podia ficar por aqui mas parece que não. O jornal 'Sport' coloca em manchete que "Neymar está arrependido de deixar o Barça", baseando-se no que foi dito no programa 'La Portería' de Betevè.Escreve o jornal da Catalunha, que "Neymar parece que não está contente nem no PSG nem Paris" e que mesmo os seus amigos, conhecidos como 'Toiss' não se sentem felizes na capital francesa.Entre os vários motivos de desagrado consta também o facto de não apreciar os métodos de treino de Unai Emery.