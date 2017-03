A derrota caseira (2-4) com o Atlético Madrid, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, deu início a um período negro para o Bayer Leverkusen, que joga esta quarta-feira no Vicente Calderón após uma série de quatro jogos sem ganhar.Pelo meio, o técnico Roger Schmidt foi despedido e o seu substituto, Tayfun Korkut, vai estrear-se na Champions precisamente frente aos espanhóis, depois de ter empatado (1-1) com o Werder Bremen na passada sexta-feira para a Bundesliga. E a tarefa não será fácil para os alemães, que viajam para Madrid com seis baixas de peso.Além do médio e capitão Lars Bender, com queixas num tornozelo, os defesas Ömer Toprak e Jonathan Tah estão igualmente lesionados, enquanto os médios Kai Havertz e Benjamin Henrichs e o avançado Stefan Kiessling estão suspensos.