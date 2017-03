Continuar a ler

No sábado, o Leverkusen aplicou a nona demissão de um treinador da liga alemã desta temporada, ao despedir Roger Schmidt depois da goleada sofrida no sábado por 6-2 no reduto do Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Os alemães estão na 10.ª posição no campeonato, a cinco pontos dos lugares europeus, e perderam por 4-2 em casa com os espanhóis do At. Madrid, na primeira mão dos oitavos da Champions."Queremos ultrapassar a fase difícil que estamos a atravessar e terminar bem a época", explicou Michael Schade, diretor do clube, citado em comunicado.