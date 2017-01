Continuar a ler

Toprak adiantou a equipa da casa aos 12 minutos, com Hakan Calhanoglu a fazer o segundo, de grande penalidade, aos 36.O médio turco 'bisou' aos 88 minutos, confirmando o triunfo que o golo de Stocker, aos 44, chegou a ameaçar.Os três pontos permitem ao Bayer Leverkusen situar-se no oitavo lugar da tabela, com 24 pontos, enquanto o Hertha Berlim caiu para o quinto lugar.Os berlinenses têm 30 pontos, menos 12 do que o Bayern Munique, que comanda a Bundesliga.