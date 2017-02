Continuar a ler

A turma visitante subiu provisoriamente ao 8.º lugar, com 30 pontos, a três do 6.º, que vale um lugar na Liga Europa, enquanto o Augsburgo é 13.º com 24, ainda com oito pontos de folga quanto à despromoção.O líder Bayern Munique visita no sábado o Hertha Berlim, enquanto o Borussia Dortmund, adversário do Benfica na Liga dos Campões, vai tentar melhorar o 4.º lugar na receção ao Wolfsburgo.