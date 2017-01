A Bundesliga regressa esta sexta-feira após trinta dias de pausa de inverno, com o líder Bayern Munique a defrontar o Friburgo. A formação do português Renato Sanches espera não repetir os erros da primeira metade do campeonato e, num estágio de 17 dias em Doha, afinou a estratégia para conquistar o inédito pentacampeonato.

"Só nos isolámos na liderança [três pontos de avanço sobre o surpreendente RB Leipzig] na jornada anterior. Tivemos um início irregular, com ideias novas, mas estou muito contente com o trabalho feito durante esta paragem. Estamos mais fortes para as próximas batalhas", disse Ancelotti, que não conta com os lesionados Thiago e Boateng, podendo Renato ganhar espaço com a vaga deixada pelo espanhol no meio-campo. "O primeiro jogo após a pausa de inverno é sempre difícil. Vamos defrontar um adversário que derrotou o Bayern na última época", alertou o italiano.

Um dos jogadores que precisa de melhorar o rendimento é Thomas Müller. Autor de 20 golos em 2015/16, o alemão leva agora apenas... um. Já Renato Sanches (ex-Benfica) espera ser mais vezes utilizado nos bávaros: nos primeiros seis meses fez apenas nove jogos no campeonato. Apesar da pouca utilização do português, Ottmar Hitzfeld, antigo técnico do Bayern, confia que o médio, de 19 anos, será importante. "O futuro do Bayern está assegurado, com os jovens Renato, Douglas Costa, Kimmich e Coman", referiu.

Autor: Diogo Jesus