No mesmo dia em que apresentou receitas recorde na ordem dos 640 milhões de euros , o Bayern Munique revelou ter chegado aos 290 mil sócios, igualmente um novo máximo absoluto na história do clube.Os dados são referentes a este mês e mostram bem aquilo que tem sido a evolução do pentacampeão alemão neste item. Há 11 anos, os bávaros tinham menos de metade dos associados que têm hoje: sensivelmente 135 mil.