O diretor financeiro do Bayern, Jan-Christian Dreesen, explicou que os resultados permitem "ao clube fazer o investimento necessário na primeira equipa, para garantir que o Bayern continua competitivo dentro da elite da Europa".As receitas associadas a patrocínios e marketing totalizaram 169,4 milhões de euros, com 154,3 milhões a virem das receitas de jogos e 52,6 milhões provenientes de transferências de jogadores.Os gastos com pessoal atingiram os 264,9 milhões de euros.