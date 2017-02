Continuar a ler

Uma igualdade que acabaria por ser desfeita ainda antes da hora de jogo, com Thiago Alcântara a fazer o primeiro de dois golos, aos 56'. Façanha que repetiria então, aos 63', antes de, já perto do final, Thomas Müller fixar o resultado final, aos 88', de 5-1 favorável à equipa comandada por Carlo Ancelotti.



A segunda mão disputa-se a 7 de março, agora em Londres, num encontro no qual os ingleses terão a missão de anular a desvantagem que levam para casa.



Eliminatória praticamente resolvida entre Bayern Munique e Arsenal, depois de esta quarta-feira os bávaros terem recebido e batido os gunners por expressivos 5-1. O golo marcado fora ainda dá (alguma) esperança aos londrinos, que mesmo assim terão em casa a missão de fazer algo que apenas o Real Madrid conseguiu no passado recente: derrotar os alemães por 4-0 (foi a 29 de abril de 2014).Com Renato Sanches a tempo inteiro no banco de suplentes, os alemães entraram bastante bem e aos 11' já venciam por 1-0, graças ao típico golo de Arjen Robben. O Arsenal procurou a reação e à meia hora alcançaria o empate. Lewandowski cometeu penálti, Alexis Sánchez falhou a cobrança, permitindo a defesa a Manuel Neuer, mas na recarga, com grande mestria, não desperdiçou e empatou, ditando o 1-1 que se verificava ao intervalo.

