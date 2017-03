A goleada imposta esta terça-feira em Londres, no terreno do Arsenal, em encontro da segunda mão dois oitavos de final da Liga dos Campeões e selou a passagem do Bayern Munique à próxima fase da prova milionária foi celebrada ainda em território britânico, na unidade hoteleira que acolheu a equipa germânica.Como documenta a foto, publicada pelo clube alemão nas redes sociais, Renato Sanches, que entrou ao minuto 79, ainda a tempo de participar na jogada de que resultou o quinto golo do conjunto germânico, surge em primeiro plano num grupo visivelmente bem-disposto. Afinal, não é todos os dias que, numa competição com este grau de exigência, se ganha, por 5-1, no terreno do adversário.

Autor: João Lopes